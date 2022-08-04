Следком назвал возможные причины пожара на складе Ozon

Короткое замыкание электричества, неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников и нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ рассматриваются Следственным комитетом РФ в качестве основных версий крупного пожара на складе маркетплэйса Ozon в селе Петровское городского округа Истра. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Следователи уже провели осмотры места происшествия, изъяв связанную с противопожарной безопасностью документацию, системные блоки, серверы, правоустанавливающие и иные документы, проектную документацию на здания.

Также назначены компьютерно-техническая, судебные, оценочная, пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 статьи «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», написал RT.

Сильный пожар произошел на складе компании Ozon в среду 3 августа. Центры медицины катастроф уточнил, что 13 человек пострадали и один. На месте развернули оперативный штаб, всех людей вывели из здания на улицу.

Ozon пообещал покупателям и продавцам полностью компенсировать понесенные затраты.