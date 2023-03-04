Здоровье 04 марта 2023, 17:48 Запасы вакцины «Спутник V» восстановят в Москве и регионах Минздрав: партии «Спутника V» направили в Москву и другие регионы РИА «Новости»

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В Москве восстанавливают запасы закончившегося первого компонента вакцины от коронавируса «Спутник V». Партии медпрепарата уже направили в столицу и другие регионы, ощутившие его дефицит. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

«Партии вакцины „Спутник V“ распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в Москву», — уточнили в ведомстве.

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В министерстве отметили, что поставки сделали и в ряд регионов, которые пожаловались на снижение остатков вакцины.

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В субботу, 4 марта, на официальном портале мэра и правительства Москвы появилась информация, что медучреждения столицы ощутили дефицит первого компонента вакцины «Спутник V». Кроме того, в городе закончились запасы компонентов прививок «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения ситуацию не сочли критичной и предложили москвичам ревакцинироваться любым компонентом вакцины «Спутник V».