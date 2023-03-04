Здоровье 04 марта 2023, 16:31 Первый компонент «Спутник V» закончился в Москве Портал мэра Москвы: первый компонент вакцины «Спутник V» в столице закончился РИА «Новости»

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Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» закончился в столице. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В разделе о вакцинации отмечено, что сделать прививку внутримышечно или через нос можно в центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах.

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«Ожидается поставка вакцины Минздравом России», — отметили на портале.

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Сейчас в наличии есть только второй компонент вакцины «Спутник V». Также в столице закончились компоненты прививок «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Представитель Всемирной организация здравоохранения Тарик Яшаревич сообщил, что ВОЗ ожидает данных о приемлемых датах инспекций на предприятиях по производству вакцины «Спутник V» в России. Он пояснил, что это нужно для того, чтобы при возможности включить ее в список препаратов против коронавирусной инфекции.

Первая в мире вакцина от COVID-19 официально зарегистрирована летом 2020 года. Ее разработали в Центре имени Гамалеи.