Здоровье 04 марта 2023, 17:13 Большинство жителей Москвы выработали иммунитет к коронавирусу Депздрав: у большинства населения в Москве сформировался иммунитет к коронавирусу РИА «Новости»

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Большинство жителей Москвы уже выработали иммунитет к коронавирусу. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Иммунитет к инфекции в нынешнее время сформировался у большинства жителей Москвы. Этому способствовала массовая вакцинация», — сообщили в ведомстве.

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В департаменте подчеркнули, что ревакцинацию можно делать любым компонентом вакцины «Спутник V», в том числе и вторым.

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«Ожидаем поставок первого компонента вакцины от Минздрава», — добавили в пресс-службе.

Ранее на сайте мэра Москвы появилась информация, что в городе отсутствуют вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и первый компонент вакцины «Спутник V».

Первую в мире вакцину от коронавируса официально зарегистрировали летом 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи.