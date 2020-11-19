При заболеваниях сердца и сосудов повышается риск осложнений после заболевания COVID-19. В таких случаях частота госпитализации возрастает в шесть раз, а вероятность летального исхода — до 12.

Данные сведения получены из последних исследований. Каждый третий переболевший столкнулся с проблемами, связанными с кровообращением.

За последние сутки зафиксировано 23 610 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России. В то же время в стране выздоровели 25 573 человека, умерли — 463. Всего за время пандемии число заболевших COVID-19 в России превысило два миллиона.

Негативные последствия для больных COVID-19 принесет и курение. Из-за вредной привычки резерв человеческого организма уменьшается. Резервы, накопленные после отказа от курения, напротив, укрепят иммунную систему и защитят от коронавируса.