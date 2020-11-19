Названы последствия курения для больных COVID-19

Курение отрицательно сказывается на течении коронавируса. Из-за вредной привычки резерв человеческого организма уменьшается. Его можно восстановить, избавившись от пагубного пристрастия.

Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Андрей Демин напомнил в беседе с радио Sputnik, что природа предусмотрела для многих жизненно важных систем «колоссальные резервы».

«У системы дыхания тоже есть резерв. Когда человек курит или употребляет алкоголь, но ему кажется, что он полностью здоров, то у него эти функциональные резервы резко снижаются», — заметил специалист.

При болезни, особенно если речь идет о вирусных инфекциях наподобие COVID-19, «видно дно» пресловутых резервов.

«Кто-то это дно начинает даже пробивать», — заявил профессор.

Восстановлению функционального резерва можно помочь, если бросить курить и дать человеческой природе самостоятельно защищаться от вирусов. Избавиться от вредной привычки в случае необходимости помогут медики.

Демин подчеркнул, что накопленные после отказа от курения резервы укрепят иммунную систему и защитят от многих неприятностей, в том числе и от коронавируса.