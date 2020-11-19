Число заболевших COVID-19 в России превысило 2 миллиона

Число заразившихся коронавирусом россиян достигло двух миллионов. За сутки количество людей с COVID-19 в стране увеличилось на 23 610 человек.

Больше всего пациентов с коронавирусом обнаружили в Москве. Там заразились 6438 человек. На втором месте Санкт-Петербург — в городе обнаружили COVID-19 у 2312 человек. Третье место в антирейтинге заняла Московская область, где коронавирусом заразились 880 жителей, сообщил оперативный штаб. Эти данные ожидаемые, поскольку в этих регионах самое высокое население и самые большие темпы тестирования на коронавирус.

Из больниц за сутки выписались 25 573 человека. Наибольшее число вылечившихся также зафиксировано в Москве. В столице от коронавируса смогли избавиться 5782 человека. Вторую строчку также занимает Санкт-Петербург: в городе выздоровел 1201 пациент с диагностированным COVID-19.

Летальных исходов за сутки зафиксировали 463. Всего от коронавируса умерли 34 850 жителей России.

На 19 ноября 2020 года в Московской области провели 3 727 534 теста на наличие коронавируса у жителей региона. Исследования проводят в государственных и частных лабораториях, а также в Центре гигиены и эпидемиологии в Московской области.

Спад заболеваемости COVID-19 начнется в конце ноября во всех регионах страны. Такой прогноз сделали специалисты Центра экономических исследований.