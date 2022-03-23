Заболеваемость ковидом в России с начала марта снизилась в 4 раза

Заболеваемость ковидом продолжает снижаться в России. За минувшие сутки в стране выявили 26 826 новых случаев заражений коронавирусом. Об этом сообщили на сайте оперативного штаба.

С первых чисел марта, когда выявляли под 100 тысяч инфицированных, суточная заболеваемость в стране снизилась почти в четыре раза.

Больше всего заражений зафиксировали в Санкт-Петербурге, где положительный результат теста получил 1431 человек. На втором месте Свердловская область, подтвердились 1343 теста. На третьем — Москва, где 1306 человек подхватили заразу.

Всего за время пандемии в России выявили 17 664 621 случай заражения. В Подмосковье за это время сделали 16 839 307 тестов на коронавирус.

За минувшие сутки в больницу положили 5109 человек. Это на 35% меньше, чем в предыдущие сутки, когда число госпитализаций резко подскочило почти в три раза.

Выздоровели 70 622 пациента. С начала пандемии переболели уже 16 417 422 человека.

Умерли 429 заболевших. Всего жертвами ковида в России стали 365 802 человека.

Британские и итальянские ученые ранее предрекли появление очередного штамма.