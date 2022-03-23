Ученые предупредили о новых опасных мутациях коронавируса после «омикрона»

Ученые из Великобритании и Италии спрогнозировали появление нового заразного штамма SARS-CoV-2, который сможет обходить иммунную защиту человека и вызывать тяжелые симптомы. Они назвали мифом теорию о том, что эволюция вируса направлена на медленное снижение тяжести COVID-19. По их мнению, с ростом коллективного иммунитета растет и способность вируса, благодаря мутациям, такую защиту обходить. Об этом рассказали «Известия».

«Мы считаем, что легкость течения COVID-19, вызванного штаммом „омикрон“, — простое совпадение, и антигенная эволюция скорее всего приведет к появлению новых вариантов коронавируса, которые смогут уклоняться от иммунитета и будут взывать тяжелые симптомы», — высказали ученые свою точку зрения в публикации в статье в журнале Nature Reviews Microbiology.

Российские специалисты согласны со своими иностранными коллегами. Отечественные ученые не исключают, что следующие после «омикрона» штаммы могут таить в себе серьезную опасность.

«Эволюция не выбирает из вирусов наиболее слабые образцы, жалеющие человека. Поэтому нет гарантий того, что вирус не станет более опасным», — заявил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

Он также отметил, что вирусы будут изменяться всегда. При этом медленная эволюция ведет к их стабилизации, но бывают резкие скачкообразные изменения, связанные с неожиданным вариантом мутации, которая помогла вирусу перейти на другой вид или стать более успешной в захвате тела.