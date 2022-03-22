Число госпитализаций с ковидом в России за сутки выросло более чем втрое

Количество госпитализаций больных ковидом в России за сутки выросло почти в 3,6 раза — с 2187 до 7854. Данные на 11:00 22 марта предоставил федеральный оперштаб.

При этом число новых случаев заражения уменьшилось, а количество выздоровевших увеличилось. Из медучреждений выписали 74 920 человек — на 21% больше, чем днем ранее. Новых случаев ковида в стране зафиксировали 26 394 (за предыдущие сутки — 34 819). Умерли 472 пациента.

Больше всего новых заболевших — в Свердловской области (1404). На втором месте — Санкт-Петербург (1309), на третьем — Ростовская область (993).

По последней информации оперштаба (на 18 марта), полную вакцинацию прошли почти 85 миллионов россиян. Коллективный иммунитет достиг 51,7%.

Опрос, проведенный на портале «Рамблер» с 14 по 18 марта 2022 года, показал, что 43% жителей продолжат носить маски до мая, невзирая на отмену масочного режима в ряде субъектов РФ, включая Москву. Каждый десятый признался, что планирует использовать средства индивидуальной защиты до самого лета.

По мнению директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, об окончании пандемии говорить пока рано. В некоторых странах начинается новая волна ковида.