Здоровье 02 апреля 2024, 15:16 Заболеваемость ковидом в конце марта в России пошла на спад Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 снизилась на 13% РИА «Новости»

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В России за неделю с 25 по 31 марта более чем на 13% снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ сократилась на 13,8%, в стране выявили свыше 612 тысяч случаев. Доля вирусов гриппа А (Н3N2) среди случаев инфицирования снизилась, в отличие от В — его стали выявлять чаще. На 13,4% сократилась заболеваемость ковидом. За неделю его диагностировали более 24 тысячам пациентов.

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Рост заболеваемости фиксировали в первой половине месяца. С 11 по 17 марта число случаев гриппа и ОРВИ увеличилось на 9%, COVID-19 — на 5%. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге проживал примерно каждый шестой больной. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что в будущем ковид уступит гриппу по тяжести течения болезни.