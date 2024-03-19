Здоровье 19 марта 2024, 17:29 Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в России Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ РИА «Новости»

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За минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 9%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В стране зафиксировали около 738 тысяч случаев ОРВИ. Среднероссийские показатели заболеваемости оказались превышены в 49 регионах.

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«Свыше 16% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На остальные регионы страны приходится около 84%», — рассказали в ведомстве.

Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 5%, за неделю выявили более 24 тысяч случаев заражения инфекцией. В стране циркулирует штамм «омикрон».

Всплеск респираторных заболеваний традиционно пришелся на начало весны. Доктор медицинских наук Владимир Никифоров напомнил россиянам об опасности самолечения гриппа и ОРВИ.