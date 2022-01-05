Президент Польши Дуда заболел ковидом

Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Как написал у себя в Twitter глава канцелярии Павел Шрот, это стало известно после сдачи положительного теста.

Он отметил, что глава государства чувствует себя хорошо, у него нет тяжелых симптомов болезни. Президенту оказывают постоянную медицинскую помощь, сообщила «Газета.ru».

Ранее стало известно, что король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия получили положительные результаты теста на коронавирус. Также министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил, что у него выявлен коронавирус.

По словам главы американского военного ведомства, у него наблюдаются только «легкие симптомы». Он собирается следовать всем рекомендациям своего врача.