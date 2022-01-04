Король и королева Швеции заразились коронавирусом после трех прививок

Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга — королева Сильвия — получили положительные результаты теста на коронавирус. Как отметило «Шведское радио» со ссылкой на Королевский двор, у монаршей четы легкие симптомы болезни.

«Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19», — процитировало РИА «Новости» сообщение радио.

В нем также указано, что у 75-летнего Карла XVI и 78-летней Сильвии легкие симптомы. Супруги чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах, добавлено в сообщении.

Король и королева прошли полную вакцинацию от коронавируса. Также королевская чета ревакцинирована.

На прошлой неделе министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил, что у него выявлен коронавирус. По словам главы американского военного ведомства, у него наблюдаются только «легкие симптомы». Он собирается следовать всем рекомендациям своего врача.

В тот же день стало известно, что COVID-19 подхватил и нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Среди игроков парижского клуба, положительный тест на коронавирус оказался еще у трех футболистов: у испанских защитника Хуана Берната и голкипера Серхио Рико, а также у полузащитника француза Натана Битюмазаля.