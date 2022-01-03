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    03 января 2022, 09:34

    Глава Минобороны США заразился коронавирусом

    Глава Минобороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом

    Ирэна Вороник

    Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил в воскресенье, 2 января, что у него выявлен коронавирус. Его слова об этом опубликованы на официальном сайте Пентагона.

    Глава Минобороны США заразился коронавирусом

    «Сегодня утром мой тест на коронавирус дал положительный результат», — говорится в заявлении главы военного ведомства. Остин добавил, что на текущий момент у него наблюдаются только «легкие симптомы». Он собирается следовать всем рекомендациям своего врача.

    Ранее стало известно, что коронавирусной инфекцией заразился прославленный футболист Лионель Месси. О его состоянии пока ничего не сообщается. Вместе с ним заболели еще несколько футболистов французского клуба «Пари Сен-Жермен».

    О своем заболевании COVID-19 сообщил и известный голливудский актер Хью Джекман. Он написал в социальной сети, что хотел бы, чтобы информацию об этом узнали именно от него. По словам артиста, симптомы у него также легкие.