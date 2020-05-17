За сутки в России выявили еще 9709 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольший прирост инфицированных зафиксировали в Москве — 3855 новых пациентов. Затем идет Подмосковье — 907, Петербург — 451 и Нижегородская область - 281.

«Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4207 человек», — сказано в сообщении оперштаба Москвы.

Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России составило 281 752 человека в 85 регионах страны. Днем ранее насчитывалось 262 843 подтвержденных случаев. За время распространения коронавируса медики вылечили 67 373 пациентов. Всех выздоровевших уже выписали из больниц. После заражения скончался 2631 человек.

Всеобщий нерабочий период закончился в России 12 мая. Теперь регионы начали постепенно отменять ограничительные меры. Во многих населенных пунктах продолжает действовать масочный режим. Начиная с 15 мая в столице проводится массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.