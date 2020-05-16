Около 2 тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу

Медики взяли анализы крови на иммунитет к новому вирусу у двух тысяч жителей Москвы за два дня. Бесплатное массовое тестирование стартовало в Москве 15 мая.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве, жители столицы проходят тестирование по предварительной записи, поэтому очередей в поликлиниках нет.

«Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник, планируется приглашать порядка 70 тысяч жителей Москвы. Ехать через весь город для сдачи анализа не нужно: москвичи проходят тестирование в поликлинике, расположенной недалеко от места жительства», — рассказали агентству в оперштабе.

Всем жителям, которых выберут для прохождения теста, придет приглашение в виде SMS или электронного письма. На основании результатов этих исследований власти Москвы будут принимать решение о снятии ограничений.

Ранее москвич Петр Шебалдин рассказал, как делал бесплатный тест на антитела к 2019-nCoV. Он отметил, что соблюдать социальную дистанцию в обычной поликлинике сложно, однако всем, кто пришел без средств защиты раздали маски и перчатки.