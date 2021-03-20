Иностранным студентам из 25 тран разрешили вернуться в Россию

Студенты из стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с благоприятной эпидемической обстановкой, могут вернуться на учебу в Россию.

«По распоряжению правительства Российской Федерации от 16 марта 2021 года № 639-р, иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения. Порядок въезда студентов из-за рубежа разработан министерством науки и высшего образования РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минобрнауки РФ.

Сейчас в Россию могут въехать студенты из Абхазии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Греции, Вьетнама, Египта, Казахстана, Индии, Катара, Кубы, Киргизии, Мальдивской Республики, Сейшельских островов, ОАЭ, Сербии, Танзании, Сингапура, Турции, Швейцарии, Финляндии, Эфиопии, Южной Осетии, Южной Кореи, Японии.

Список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов регулярно обновляется Роспотребнадзором. Он будет доводиться университетами до обучающихся, в том числе через личные кабинеты на сайтах вузов, и через официальные страницы в соцсетях и мессенджерах.

Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в страну. После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде, добавляют в министерстве.

Выпускные вечера в 2021 году могут пройти в традиционном, очном формате. В 2020-м из-за пандемии коронавируса общероссийские выпускные прошли в онлайн-формате. В начале этого года эпидемическая ситуация начала постепенно стабилизироваться.