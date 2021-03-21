Воробьев рассказал о ходе вакцинации от ковида в Подмосковье

Около 350 тысяч жителей Московской области вакцинировались от коронавируса, но этот показатель необходимо увеличить. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Ситуация в мире тревожная, с другой стороны, мы видим у нас снижение заболеваемости. Сейчас главное — вакцинация. Большое количество людей все-таки очень сомневаются. И задача врачей убедить, говорить, что вакцинация, если нет противопоказаний, — спасение, это очень важное решение», — сказал глава Подмосковья.

В регионе привились около 350 тысяч местных жителей. Однако получить вакцину должны несколько миллионов человек, заявил Воробьев. Поэтому в области работают над тем, чтобы шла запись и люди обезопасили себя от этой болезни.

Ранее Минздрав Московской области запустил новый сервис. Голосовой помощник будет приглашать жителей региона старше 65 лет на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Звонок пенсионерам будет поступать с телефона +7 (498) 602-31-35. Чтобы сделать прививку в поликлинике, жители Подмосковья могут записаться на портале госуслуг, в МФЦ, по телефону горячей линии 122 или в клубах «Активное долголетие». Выбрать наиболее удобный прививочный пункт предлагается на интерактивной карте.

Власти Московской области в 2021 году потратят на госпрограмму «Здравоохранение Подмосковья» более 117 миллиардов рублей. Финансы пойдут на переоборудование и ремонт медицинских учреждений, закупку лекарств.