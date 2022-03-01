Роспотребнадзор рекомендовал носить маски только в помещениях

Роспотребнадзор в качестве профилактики распространения «омикрон»-штамма рекомендовал обязательное использование защитных масок только в закрытых помещениях. Об этом говорится в релизе ведомства.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма „омикрон“, рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также предлагается ввести усиленный режим дезинфекции помещений.

Новые рекомендации разработаны с учетом опыта других стран и мнений ученых. В последнее время наблюдается повышенное распространение «омикрона» без клинических симптомов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 2022 году зарегистрировано 875 280 случаев заболевания COVID-19, в 75 субъектах РФ наблюдается снижение заболеваемости, лишь в шести регионах отмечается рост.

Попова добавила, что в последнюю неделю февраля 2022 года в среднем на 100 тысяч населения заболевали 596 человек. Она отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.

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