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    28 февраля 2022, 23:43

    Вероятность повторного коронавируса у переболевших выше, чем у привитых — Гинцбург

    Максим Зинкин

    Вероятность повторного коронавируса выше у тех, кто переболел, но не привился, по сравнению с теми, кто вакцинировался. Об этом «Российской газете» сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    Вероятность повторного коронавируса у переболевших выше, чем у привитых — Гинцбург

    «У вакцинированных вырабатываются антитела, специфичность которых достаточна для того, чтобы нейтрализовать не только тот штамм, против которого непосредственно они были созданы, но и близкие варианты коронавируса», — объяснил он.

    Ранее оперативный штаб сообщил, что за последние сутки число заболевших COVID-19 составило 106 920 новых случаев.

    С начала пандемии в России коронавирусом заразились 16 398 036 человек в 85 регионах. При этом поправилась 13 575 652 из них, скончались 351 660.

    В Московской области с начала пандемии сделали 16 638 405 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.