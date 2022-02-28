Вероятность повторного коронавируса выше у тех, кто переболел, но не привился, по сравнению с теми, кто вакцинировался. Об этом «Российской газете» сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У вакцинированных вырабатываются антитела, специфичность которых достаточна для того, чтобы нейтрализовать не только тот штамм, против которого непосредственно они были созданы, но и близкие варианты коронавируса», — объяснил он.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за последние сутки число заболевших COVID-19 составило 106 920 новых случаев.

С начала пандемии в России коронавирусом заразились 16 398 036 человек в 85 регионах. При этом поправилась 13 575 652 из них, скончались 351 660.

В Московской области с начала пандемии сделали 16 638 405 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.