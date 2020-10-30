За сутки в Москве от коронавируса умерли 55 человек

За последние сутки из-за коронавируса в Москве скончались 55 человек. Об этом сообщил Оперштаб.

У всех погибших была диагностирована пневмония, а тест на коронавирус показал положительный результат. Всего от COVID-19 в столице скончались 6768 человек, передает Оперштаб.

Ранее стало известно, что ВОЗ зарегистрировала новый рекорд суточного прироста числа заразившихся коронавирусом во всем мире. За 24 часа было зафиксировано 505 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Всего в мире новый вирус успели перенести 44,9 миллиона человек. Летальных исходов зафиксировано 1,18 миллиона.

Также представители ВОЗ рассказали об опасных долгосрочных последствиях коронавируса. К ним отосятся быстрая утомляемость, кашель, затрудненное дыхание, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце. Причем они грозят всем группам населения, включая и молодых, и пожилых пациентов, и женщин, и мужчин. Длиться такие последствия могут неделями и даже месяцами. Поэтому государства должны обеспечить своих граждан доступными медицинскими услугами.