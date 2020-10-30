ВОЗ перечислила долгосрочные последствия COVID-19

После коронавируса могут оставаться долгосрочные проблемы со здоровьем. Они затрагивают многие системы организма.

«Реальное беспокойство вызывает тот факт, что имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма», — рассказал на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова передает ТАСС.

Среди долгосрочных последствий Гебрейесус назвал быструю утомляемость, кашель, затрудненное дыхание, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце. Они могут быть как у тех, кто лежал в больнице, так и у больных, лечившихся дома. Риску подвержены молодые и пожилые пациенты, мужчины и женщины. Выздоровление больных может занимать длительное время, не просто недели, но даже месяцы.

Гебрейесус добавил, что правительство должно учитывать такие долгосрочные последствия COVID-19 и обеспечить гражданам доступные медицинские услуги.

Ранее в ВОЗ сообщили, что суточный прирост заразившихся коронавирусом снова побил суточный рекорд. За 24 часа в странах мира зафиксировали 505 тысяч заболевших.