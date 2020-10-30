За последние сутки в мире зарегистрировали более 505 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд.

Всего ВОЗ зафиксировали почти 44,9 миллиона человек, заразившихся коронавирусом во всем мире. За последние сутки от COVID-19 скончались порядка семи тысяч пациентов больниц. Всего летальных исходов зарегистрировано почти 1,18 миллиона с начала пандемии.

Ранее рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки был зафиксирован 24 октября. Тогда в ВОЗ поступили данные о 490 тысячах заразившихся коронавирусом. Для подсчета учитываются лишь официальные данные, которые предоставляют государства.

На 30 октября больше всего заболевших зарегистрировано в США — 8,76 миллиона человек. На втором месте Индия — 8,08 миллиона, на третьем — Бразилия, там обнаружили коронавирус у 5,5 миллиона граждан. Россия с солидным отставанием заняла четвертую строчку.

Ранее стало известно, что футболист Криштиану Роналду вылечился от коронавируса. Он получил отрицательный тест.