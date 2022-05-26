Более шести тысяч за сутки выздоровели после ковида

За последние 24 часа в России выявили 4700 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выписали из больниц 6455 человек, это меньше по сравнению с 25 мая.

За сутки госпитализировали 2060 заболевших, накануне было на 17,7% больше. Жертвами COVID-19 за прошедшие 24 часа стал 91 человек. Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+368) Санкт-Петербурге (+293), Московской области (+218).

Накануне в стране зарегистрировали 3785 случаев заражения. Это был минимальный суточный прирост с апреля 2020 года. Всего в России с начала пандемии коронавирус подхватили 18 310 673 человек, поправились 17 713 532 заболевших, умерли — 378 700.

В Московской области с начала пандемии сделали 16 971 627 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее СМИ сообщили, что Германия с 1 июня отменит коронавирусные ограничения, которые связаны с въездом в страну. Это значит, что въезжающим в стране не надо будет показывать сертификат вакцинации от коронавируса.