Германия с 1 июня отменит въездные коронавирусные ограничения

Власти Германии с 1 июня снимут коронавирусные ограничения, связанные с въездом в страну. Об этом сообщило агентство DPA.

По данным источника, немецкое правительство на заседании 25 мая решило смягчить въездной режим по коронавирусным соображениям.

Таким образом, с 1 июня въезжающим в ФРГ не потребуется предъявлять сертификат вакцинации от коронавируса, справку о перенесенной болезни или ПЦР-тест. В настоящее время эти требования действительны для всех лиц с 12 лет.

Глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах сообщил газете Funke, что коронавирусные ограничения на въезд сняты до конца августа. При этом неясно, заработают ли они вновь с сентября.

Ранее власти Германии приняли решение сажать на 21-дневный карантин тех, кто заразился оспой обезьян.