Германия с 1 июня отменит въездные коронавирусные ограничения
DPA: Германия с 1 июня отменит коронавирусные ограничения на въезд в страну
Власти Германии с 1 июня снимут коронавирусные ограничения, связанные с въездом в страну. Об этом сообщило агентство DPA.
По данным источника, немецкое правительство на заседании 25 мая решило смягчить въездной режим по коронавирусным соображениям.
Таким образом, с 1 июня въезжающим в ФРГ не потребуется предъявлять сертификат вакцинации от коронавируса, справку о перенесенной болезни или ПЦР-тест. В настоящее время эти требования действительны для всех лиц с 12 лет.
Глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах сообщил газете Funke, что коронавирусные ограничения на въезд сняты до конца августа. При этом неясно, заработают ли они вновь с сентября.
Ранее власти Германии приняли решение сажать на 21-дневный карантин тех, кто заразился оспой обезьян.