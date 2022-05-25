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    25 мая 2022, 16:23

    Германия с 1 июня отменит въездные коронавирусные ограничения

    DPA: Германия с 1 июня отменит коронавирусные ограничения на въезд в страну

    Максим Зинкин

    Власти Германии с 1 июня снимут коронавирусные ограничения, связанные с въездом в страну. Об этом сообщило агентство DPA.

    Германия с 1 июня отменит въездные коронавирусные ограничения

    По данным источника, немецкое правительство на заседании 25 мая решило смягчить въездной режим по коронавирусным соображениям.

    Таким образом, с 1 июня въезжающим в ФРГ не потребуется предъявлять сертификат вакцинации от коронавируса, справку о перенесенной болезни или ПЦР-тест. В настоящее время эти требования действительны для всех лиц с 12 лет.

    Глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах сообщил газете Funke, что коронавирусные ограничения на въезд сняты до конца августа. При этом неясно, заработают ли они вновь с сентября.

    Ранее власти Германии приняли решение сажать на 21-дневный карантин тех, кто заразился оспой обезьян.