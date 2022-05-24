Суточный прирост по ковиду в России побил минимум апреля 2020 года

В России за минувшие сутки выявили 3785 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией. Это минимум с 16 апреля 2020 года. При этом резко выросло количество госпитализаций.

Так, в больницы попали 2466 заболевших, а это на 218,2% больше по сравнению с 23 мая. Полностью выздоровели за последние 24 часа 6352 пациента, их выписали домой. Этот показатель оказался выше данных за 23 мая на 24,1%.

Также специалисты подтвердили 90 новых летальных случаев.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге (304), в Москве выявили 172 заболевших. На третьем месте — Свердловская область (159). В Подмосковье зарегистрировали 81 новый случай COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, во всем мире по состоянию на 24 мая выявили 524 977 655 заболевших ковидом, прирост за сутки составил 436 271 случай.