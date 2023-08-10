Здоровье 10 августа 2023, 12:02 Новая разновидность ковида захватила мир. ВОЗ предупредила о подварианте омикрона Eris ВОЗ предупредила о быстром распространении подварианта штамма омикрона EG.5 Eris Freepik

Читать 360tv в

В США, Китае и Великобритании распространился новый подвариант омикрона EG.5, или Eris. Ученые выяснили, что он лучше других разновидностей COVID-19 уклонялся от воздействия иммунной системы, но не вызывал серьезных осложнений, сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

«Хотя EG.5 продемонстрировал повышенную распространенность, преимущество в росте и способность ускользать от иммунитета, на сегодняшний день не было зарегистрировано никаких изменений в тяжести заболевания», — заявили специалисты.

Реклама

Информацию ВОЗ подтвердила профессор операционных исследований в Университетском колледже Лондона Кристина Пейджел.

Eris связан с подвариантом омикрона, названным XBB.1.9.2. Его распространенность возросла во всем мире, включая Великобританию, Китай и США. Однако наблюдения показали, что бояться нечего — он лучше уклонялся от иммунной системы, позволяя побороть другие варианты, но не вызывал более тяжелого течения заболевания.

Профессор допустила, что волна заболеваемости Eris продлится дольше из-за того, что иммунитет людей ослаблен. Она еще не достигла своего пика.

Роспотребнадзор зафиксировал в России замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19, сообщили «Известия». Самым распространенным остался штамм омикрон.