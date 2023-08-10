Здоровье 10 августа 2023, 12:36 Роспотребнадзор назвал число заражений омикроном Eris в РФ Роспотребнадзор: 17 случаев заражения подвидом омикрона Eris выявили в РФ Freepik

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В России зарегистрировали 17 случаев нового варианта омикрона EG.5, или Eris. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что пока новый подвид омикрона не получил широкого распространения в России. Однако есть риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в связи с Eris, указали в Роспотребнадзоре.

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«Выявлено всего 17 случаев Eris, или 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года», — уточнили в ведомстве.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила «Известиям», что симптомы при заражении EG.5 такие же, как при предыдущих вариантах: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. У некоторых восприимчивых людей и у тех, у кого ослаблен иммунитет, болезнь может вызвать более тяжелые последствия, предупредили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения указала, что новый подвид омикрона распространился в США, Китае и Великобритании. По словам специалистов, Eris может ускользать от иммунитета, но тяжесть заболевания не изменилась.