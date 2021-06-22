Вычислен симптом коронавируса у вакцинированных

Частое чихание без причины может быть симптомом коронавируса у вакцинировавшихся пациентов. К такому выводу пришли эксперты на основе исследования ZOE COVID Symptom Study.

Специалисты обратили внимание, что, как правило, чихание не является явным признаком того, что человек заразился коронавирусом. Более распространенными симптомами считают высокую температуру, головную боль, озноб, кашель, потерю обоняния, боли в груди, одышку, проблемы с кишечником, сообщила газета Express.

Однако, судя по данным приложения ZOE COVID Symptom Study, которое отслеживает разные проявления инфицирования коронавирусом, у привитых людей при повтором заражении может возникать частое беспричинное чихание.

При появлении этого признака привитым пациентам посоветовали соблюдать домашнюю самоизоляцию и сдать тест на коронавирус.

Ранее врачи из Индии перечислили четыре опасных симптома индийского штамма коронавируса. К ним отнесли диарею, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и тромбоз.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, опасность индийского варианта коронавируса заключается в его устойчивости к антителам.