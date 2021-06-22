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    22 июня 2021, 11:56

    Вычислен симптом коронавируса у вакцинированных

    Ольга Назаркина

    Частое чихание без причины может быть симптомом коронавируса у вакцинировавшихся пациентов. К такому выводу пришли эксперты на основе исследования ZOE COVID Symptom Study.

    Вычислен симптом коронавируса у вакцинированных

    Специалисты обратили внимание, что, как правило, чихание не является явным признаком того, что человек заразился коронавирусом. Более распространенными симптомами считают высокую температуру, головную боль, озноб, кашель, потерю обоняния, боли в груди, одышку, проблемы с кишечником, сообщила газета Express.

    Однако, судя по данным приложения ZOE COVID Symptom Study, которое отслеживает разные проявления инфицирования коронавирусом, у привитых людей при повтором заражении может возникать частое беспричинное чихание.

    При появлении этого признака привитым пациентам посоветовали соблюдать домашнюю самоизоляцию и сдать тест на коронавирус.

    Ранее врачи из Индии перечислили четыре опасных симптома индийского штамма коронавируса. К ним отнесли диарею, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и тромбоз.

    По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, опасность индийского варианта коронавируса заключается в его устойчивости к антителам.