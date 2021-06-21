Перечислены четыре опасных симптома «индийского» штамма коронавируса

У «индийского» штамма коронавируса, известного также как «дельта» по классификации ВОЗ, есть четыре новых опасных симптома. Их перечислил врач-инфекционист из Индии Абдул Гафур.

Специалист отметил, что во многом «дельта»-вариант коронавируса похож на простуду. У пациентов болят голова и горло, появляется насморк. Но это еще не все. К этим симптомам добавляются диарея, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов. А тромбоз в перспективе может привести даже к гангрене, сообщило издание Express.

Гафур подчеркнул, что любой из этих симптомов может стать сигналом, что человек заразился коронавирусом. При этом, по его словам, врачам нужны дополнительные научные исследования, чтобы проанализировать, связаны ли эти новые клинические проявления с «дельта»-вирусом.

По данным Express, шесть ведущих медиков Индии ранее отмечали, что больные с «индийским» штаммом жалуются на боль в животе, тошноту, рвоту, снижение аппетита, боль в суставах и потерю слуха.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех штаммов коронавируса, которые известны на сегодняшний день.