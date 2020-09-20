Более 6 тысяч случаев коронавируса выявлено в России второй день подряд

За сутки в России выявили 6 148 новых случаев коронавируса. Этот показатель превышает шесть тысяч второй день подряд. Об этом сообщили в оперштабе.

Новые случаи коронавируса были выявлены в 84 регионах. В 22,7% случаев COVID-19 не имел никаких клинических проявлений.

Число жертв инфекции в России за сутки увеличилось на 79. Общее число погибших пациентов с COVID-19 достигло 19 418.

В Москве за минувшие сутки выявили 860 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 214, а Московской области — 188.

В последнее время медики каждые сутки стали выявлять большее число случаев COVID-19, чем раньше. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что в России не ждут вторую волну коронавируса. Осенью может произойти лишь небольшой подъем заболеваемости.

На следующей неделе в российские аптеки поступят три препарата от коронавируса: «Арепливир», «Авифавир» и «Коронавир».

Сейчас в России продолжается третий этап испытаний первой в мире вакцины от нового вируса «Спутник V». В тестировании примут участие 40 тысяч человек. Ожидается, что промышленный выпуск препарата начнется в конце 2020 года. Прививать в первую очередь будут группу риска — медиков и учителей.