«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится], у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года», — заявил специалист.

Он предлагает говорить о некотором сезонном подъеме заболеваемости в сентябре–октябре. Рост произойдет из-за сезонного фактора, а также активизации людей. Под последним эксперт подразумевает начало учебного года в школах и вузах, возвращение работников из отпусков, написал сайт News.ru.

«Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости. <…> Это не является чем-то <…> необычным», — отметил Чуланов.

Тем не менее масштабный рост, который наблюдался в марте–апреле, сейчас не случится, предположил инфекционист.

В то же время директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пока в России не выработается коллективный иммунитет, коронавирус никуда не исчезнет. Победить новую инфекцию поможет только массовая вакцинация, которая может длиться целый год.

Вторая волна пандемии неизбежна в Великобритании, считает премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Он обратил внимание на похожую тенденцию, которая наблюдается в других странах Европы.