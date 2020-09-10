Вспышки коронавируса зафиксировали в 11 регионах России

Вспышки коронавирусной инфекции сейчас фиксируют в 11 регионах России. Однако это — не вторая волна пандемии, а продолжение первой.

Об этом рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на пресс-конференции, которая была приурочена ко Всемирному дню борьбы с сепсисом. Его слова процитировал ТАСС.

Авдеев отметил, что пока специалисты не могут ничего сказать про вторую волну пандемии, потому что не сталкивались с ней — в России до сих пор идет первая волна. Он подчеркнул, что сейчас в стране появились всплески заражения — их зафиксировали в 11 регионах РФ.

Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт Сергей Авдеев.

За последние сутки в России зафиксировали 5363 новых случая заболевания COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии в стране выявили 1 046 370 пациентов с новым типом коронавирусной инфекции. Из них 862 373 человека поправились, еще 18 263 пациента скончались.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что массовые поставки российской вакцины от коронавируса начнутся в ноябре–декабре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прививка от COVID-19 не будет обязательной, как и другие вакцины.