Массовые поставки вакцины от коронавируса начнутся в ноябре–декабре

Массовые поставки вакцины против коронавируса планируют начать в ноябре–декабре. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Его слова процитировал ТАСС.

«Вакцина против коронавирусной инфекции в массовом масштабе начнет поступать уже где-то в ноябре–декабре», — сказал он.

Мурашко отметил, что снижение уровня заболевания коронавирусной инфекцией наблюдают во всех регионах России. однако это не говорит о том, что вирус полностью отступил и опасность миновала. Министр здравоохранения подчеркнул, что важным этапом для возвращения к нормальной жизни является поведение россиян, соблюдение ими противоэпидемических мер, которые по-прежнем необходимы.

Мурашко призвал не ждать прихода второй волны коронавируса. По его словам, в первую очередь нужно работать над тем, чтобы не допустить увеличения заболеваемости в стране.

Ранее Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые опубликовал фотографии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Источник фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

В ведомстве объяснили, почему вакцина получила именно такое название. Оно расшифровывается как эпитопная вакцина против коронавируса.

«Это пептидная вакцина, действующим началом которой являются синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу, так называемые эпитопы», — пояснили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что во время доклинических исследований препарат уже доказал свою безопасность и эффективность.