Прививка от коронавируса не будет обязательной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что россиян не будут заставлять делать прививку от коронавируса. При этом он порекомендовал желающим сделать ее, когда вакцина появится на рынке.

«Никакого здесь принуждения или обязательного вакцинирования быть не может», — цитирует Пескова МК.ru.

Также пресс-секретарь сообщил, что желающие могут привиться уже сейчас, в рамках третьего этапа испытаний, или дождаться, когда процесс завершится.

Сам Песков делать ее отказался, так как уже переболел новой инфекцией. При этом сотрудников президентской администрации тоже не будут заставлять делать прививку. Российская вакцина — первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что массовые поставки российской вакцины от коронавируса начнутся в ноябре–декабре. Помимо этого, министр отметил, что в регионах России наблюдается снижение случаев заболевания новым вирусом. Но не стоит забывать про противоэпидемические меры, которые все еще необходимо соблюдать, отметил политик.