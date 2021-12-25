Все обнаруженные случаи заболевания вариантом коронавируса «омикрон» в России являются завозными. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минздрава.

Случаев заражения «омикроном» внутри России не было выявлено.

По данным ВОЗ, вариант «омикрона» выявлен более чем в 110 странах.

Специалисты отнесли к четырем основным симптомам «омикрона» кашель, слабость, заложенность носа и насморк.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России выявили незавозные случаи заражения штаммом «омикрон».