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    25 декабря 2021, 19:40

    Все случаи «омикрона» в России являются завозными — Минздрав

    Максим Зинкин

    Все обнаруженные случаи заболевания вариантом коронавируса «омикрон» в России являются завозными. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минздрава.

    Все случаи «омикрона» в России являются завозными — Минздрав

    Случаев заражения «омикроном» внутри России не было выявлено.

    По данным ВОЗ, вариант «омикрона» выявлен более чем в 110 странах.

    Специалисты отнесли к четырем основным симптомам «омикрона» кашель, слабость, заложенность носа и насморк.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России выявили незавозные случаи заражения штаммом «омикрон».