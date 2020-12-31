Врач спрогнозировал увеличение количества заболевших СОVID-19 после Нового года

Во время праздников, по мнению врача, люди пренебрегают мерами безопасности.

«30 тысяч заболевших в сутки точно будут. После нового года и 35-40 тысяч могут быть, через неделю-две после Нового года. Люди не соблюдают, к сожалению, во время праздников правила. Они все равно соберутся в квартирах, все равно будет рост заболеваемости», — сказал Евгений Тимаков.

Все будет зависеть от самих россиян. Если большинство из них постараются соблюдать меры безопасности, не будут ходить по гостям, по торговым центрам, соблюдать дистанцию и носить в общественных местах маски, то, по мнению эксперта, его прогноз не сбудется.

«Если будет огромное число заболевших одномоментно, то не справится ни одна система здравоохранения. Если все-таки будет сознание того, что надо поберечь дистанцию, такого не будет», — отметил Тимаков.

Антирекорд в России по заражениям коронавирусом зарегистрирован 24 декабря. Тогда выявили 29 935 новых случаев за день.