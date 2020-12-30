По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России до конца зимы во многом будет зависеть от того, как россияне отметят новогодние праздники.

Об этом она сообщила в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Ситуация пока еще неоднозначно стабильная. Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы, это абсолютно точно», — приводит ее слова ТАСС.

Попова посоветовала не посещать массовые детские мероприятия в каникулы.

«В семьях, там, где есть больной, нужно уберечь ребенка от заражения. Сегодняшним днем, перед каникулами, нужно еще раз позаботиться о том, что дети должны оставаться здоровыми. Свежий воздух — да, большие групповые мероприятия в закрытых помещениях — сегодня точно нет», — подчеркнула Попова.

Она рекомендовала отказаться от спиртного даже под Новый год тем, кто принимает лекарства от COVID-19.

«Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя. Это абсолютная аксиома, и поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит», — сообщила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, в мире зафиксировано всего около 50 случаев повторного заражения коронавирусом. Одним и главных условий является наличие серьезных нарушений иммунной системы пациента.

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