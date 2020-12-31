Россиянам назвали условие, при котором страна вернется к нормальной жизни на фоне пандемии

России удастся вернуться к прежнему образу жизни при условии, что прививку от коронавируса сделает половина населения страны. Произойти это должно к осени 2021 года.

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова озвучила в беседе с РИА «Новости» сроки и условия для подобного сценария .

«Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим (вакцинацией — примеч. ред.) хотя бы под 50% [населения], то увидим результаты», — подчеркнула она.

Шестакова пояснила, что число новых случаев резко сократится. Система здравоохранения при этом получит разгрузку, освободятся больничные места, а Россия «более или менее» войдет в привычный жизненный ритм.

Регистрацию в России получили две отечественные вакцины. Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 создали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Он получил название «Спутник V». Вторым стала «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора. В регионы уже начали поставлять обе вакцины для проведения прививочной кампании.