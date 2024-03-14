Здоровье 14 марта 2024, 05:31 Врач рассказал, чем полезно интервальное голодание Диетолог О’Нил: интервальное голодание может улучшить работу мозга Freepik

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Австралийский диетолог Хейли О’Нил заявила, что короткие периоды голодания могут улучшить сон и когнитивные способности человека, а также укрепить сосуды. Об этом она рассказала изданию The Conversation.

При прерывистом голодании человек выбирает любой из графиков приема пищи. Врач отметила, что ежедневный период голодания длится от 12 до 16 часов.

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«Из-за медленного метаболизма человек может чувствовать усталость, тошноту, раздражительность. Эти ощущения проходят при кратковременном голодании», — заявила О’Нил.

Диетолог объяснила, что все симптомы слабеют по мере привыкания к новому рациону. Организм переходит на энергию кетонов, увеличение которых улучшает когнитивные способности и восстанавливает сон у людей.

Также укрепляются сосуды, в частности, те, что находятся в области головного мозга. Таким образом интервальное голодание способно снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Ранее нутрициолог Екатерина Несвит посоветовала отказаться от периодического голодания, если у человека начали трястись руки и повысилось потоотделение. Эндокринолог Юргита Вараева рекомендовала верующим, которые постятся в Рамадан, прервать пост, если появился тремор рук и головокружение.