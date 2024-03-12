Здоровье 12 марта 2024, 10:57 Эндокринолог Вараева посоветовала прервать пост в Рамадан, если начался тремор рук и головокружение

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В исламском мире начался священный месяц Рамадан, и многие верующие держат сухой пост: не едят и не пьют от рассвета до заката. При каких симптомах нужно прекратить голодание, радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог, диетолог, специалист-исследователь в области диабета и ожирения «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева.

Она объяснила, что для здорового человека такое голодание безопасно и обычно не может нанести вред здоровью. В главной группе риска люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые. Однако и у тех, кто обычно не жалуется на самочувствие, порой возникают тревожные симптомы, которые говорят о необходимости срочно поесть. Среди них врач назвала, в частности, тремор рук и сильное желание голода.

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«Есть люди, у которых нет тяжелых заболеваний, но они очень быстро начинают чувствовать себя плохо, могут терять сознание, у них кружится голова, резко ухудшается самочувствие, из-за чего они вынуждены прерывать пост», — добавила эксперт.

Она посоветовала при возникновении симптомов прервать пост хотя бы на день и обсудить его продолжение с представителями духовенства и врачами.

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