Общество 06 марта 2024, 14:25 Врач Несвит посоветовала отказаться от интервального голодания при гипогликемии

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Интервальное голодание — тип питания, который помогает организму «очиститься» и сжечь лишние жиры. Однако этот способ подходит не всем, рассказала нутрициолог Екатерина Несвит в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, некоторые люди с трудом переносят голод. У них могут трястись руки или активироваться потоотделение. Такая реакция — сигнал о вероятном развитии о гипогликемии, проявлении инсулинорезистентности. В данном случае необходима консультация медиков.

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Врач также отметила, что интервальное голодание стимулирует чувствительность клетки к инсулину, добавили «Известия».