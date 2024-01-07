Здоровье 07 января 2024, 22:56 Врач предупредил об опасности болезни умершей в 20 лет спортсменки Иммунолог Крючков: нужно тщательно изучить причину смерти спортсменки Середы РИА «Новости»

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У молодых людей вероятность развития осложнений гриппа А очень небольшая, поэтому необходимо тщательно изучить причину смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков.

«Это заболевание наиболее опасно для детей до трех лет, пожилых людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин», — отметил он.

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По словам иммунолога, риски осложнений для подростков, молодых людей и даже людей среднего возраста без особых факторов риска очень малы. Случай со спортсменкой Середой требует более тщательного изучения, потому что это не очень типично для гриппа.

Крючков добавил, что обнаружение гриппа типа А в организме Середы не исключило того, что она могла заразиться более серьезной инфекцией, которая и спровоцировала осложнения.

Российская конькобежка Анастасия Середа умерла в ночь на 7 января в возрасте 20 лет. Смерть наступила из-за осложнений на фоне гриппа, сообщили в Союзе конькобежцев России. Спортсменка заболела гриппом перед новогодними праздниками.