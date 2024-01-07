Спорт 07 января 2024, 03:29 Шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в 20 лет РИА «Новости»

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Шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале Союз конькобежцев России.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — указали в некрологе.

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Причина смерти воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку не указывалась.

Анастасия Середа в 2022 году стала победительницей Кубка России в составе эстафетной команды.

В декабре ушел из жизни легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров. Ему было 82 года. Макаров играл за «Спартак» в период с 1960 по 1972 годы, команда с его участием трижды завоевывала золото на чемпионатах СССР.