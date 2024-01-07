Спорт 07 января 2024, 14:10 Названа причина смерти 20-летней шорт-трекистки Середы Шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась из-за осложнений на фоне гриппа РИА «Новости»

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Победительница Кубка России, 20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа, скончалась из-за осложнений на фоне гриппа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Союз конькобежцев России (СКР).

По словам собеседника из СКР, Середа заболела гриппом перед новогодними праздниками. Когда состояние спортсменки ухудшилось, ее госпитализировали.

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«К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера ее не стало», — рассказали в СКР.

В пресс-службе добавили, что смерть талантливой шорт-трекистки стала для всех настоящим шоком.

СКР сообщил о смерти Середы в ночь на 7 января. В союзе подчеркнули, что ее уход из жизни — большая утрата для конькобежного спорта.