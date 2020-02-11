Врач похвалил россиян за новые привычки в условиях коронавируса

Врач и ведущий телепрограммы «О самом главном» Александр Мясников похвалил россиян за то, что они стали носить маски, чаще мыть руки с мылом и держаться подальше от чихающих и кашляющих. Вот только опасность заразиться коронавирусом он оценил в 0,0%.

«Поскольку если сегодня шанс заразиться „Новым коронавирусом 2019“ в России равен ноль целых и ноль в периоде, то другие вирусные инфекции в самом разгаре. Кстати, и коронавирусные: „человеческие“ разновидности коронавируса широко по миру распространены и являются частой причиной банальных ОРЗ и гастроэнтеритов», — написал Мясников в Telegram-канале.

Мясников заметил, что носить медицинские маски здоровому человеку практически бесполезно: если слюна больного уже долетела до него, вирус сможет пробраться через любую сетку. По его словам, неважно, насколько плотной является маска. Зато в период эпидемий их обязательно нужно носить больным и медицинскому персоналу.

Он напомнил главное правило — заболевшим нужно сидеть дома, а не ходить на работу, в гости или на концерты, ведь так они заражают других. Мясников подчеркнул, что от гриппа ежегодно умирают несколько сотен тысяч человек, и это страшнее китайского коронавируса.

Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря. За полтора месяца им заразились 42,6 тысячи человек, из них скончались более тысячи.