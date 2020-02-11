Вакцина от коронавируса: сколько времени потребуется для ее ввода?

В китайских СМИ пишут о том, что ученые шанхайского университета Тунцзи изобрели лекарство от коронавируса. Сообщается, что сейчас его тестируют на мышах. Если все будет хорошо, уже в апреле препарат опробуют на обезьянах.

Водовозов считает, что пока рано говорить о вакцине, так как информации слишком мало. То, что сейчас ее тестируют на животных — это доклиническая фаза. Эксперт заявил, что необходимо не только создать лекарство, но и производить его в промышленных масштабах.