Врач объяснил, какие родинки стоит считать опасными

Далеко не все родинки на теле могут быть опасными. Врач-дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Светлана Донецкая предупредила, что большинство из них не представляют собой никакой угрозы. Идти к врачу необходимо только в отдельных случаях.

Донецкая рассказала, что размер, форма и цвет родинок могут быть разными. Некоторые родинки безопасны, а другие могут перерождаться в злокачественное образование. Обратиться за помощью к медикам стоит только если вы видите неровные края, неоднородный цвет и кровоточивость. Еще тревожными сигналами могут быть зуд и быстрый рост родинки, отметила врач в интервью «Аргументам и фактам».

Кроме того, Донецкая развеяла миф, что темные родинки более опасные, чем светлые. Существует беспигментная форма меланомы — рака кожи. В этом случае сказать о доброкачественности может только гистология. Еще есть расхожее мнение, что выпуклые родинки безопаснее. Но Донецкая заверила, что меланома может иногда сливаться с поверхностью кожи. Не говорит о доброкачественности и наличие волос на родинке. Любое заключение о той или иной родинке может сделать только специалист.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Константин Титов предупредил, что людям с множественными родинками нельзя ходить в солярий. Ожоги могут вызывать мутацию клеток, а это в последствии приведет к созданию злокачественной опухоли.