Онколог рассказал, кому нельзя ходить в солярий

«Людям с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками — рыжеволосым и истинным блондинам — загар вообще противопоказан. У них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог», — рассказал специалист.

По его словам, ожоги могут вызывать мутацию клеток, а это в последствии приведет к созданию злокачественной опухоли. Он также подчеркнул, что меланома отвечает за 80% смертей в этой группе новообразований.

Титов рассказал, что в Германии и некоторых штатах США в солярий не допускаются люди до 18 лет.

Врач предложил на входе в солярий размещать предупредительные таблички, как на пачках сигарет. Чтобы люди, которые хотят загореть таким способом знали о возможных последствиях.