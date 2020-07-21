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    21 июля 2020, 10:56

    Онколог рассказал, кому нельзя ходить в солярий

    Анастасия Кременчугская

    Константин Титов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН, заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова ДЗМ, в беседе с радио Sputnik рассказал, кому категорически нельзя загорать в солярии, так как это может привести к серьезным заболеваниям.

    «Людям с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками — рыжеволосым и истинным блондинам — загар вообще противопоказан. У них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог», — рассказал специалист.

    По его словам, ожоги могут вызывать мутацию клеток, а это в последствии приведет к созданию злокачественной опухоли. Он также подчеркнул, что меланома отвечает за 80% смертей в этой группе новообразований.

    Титов рассказал, что в Германии и некоторых штатах США в солярий не допускаются люди до 18 лет.

    Врач предложил на входе в солярий размещать предупредительные таблички, как на пачках сигарет. Чтобы люди, которые хотят загореть таким способом знали о возможных последствиях.

    Новости SMI.FM